مصر تمد حالة الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بمد حالة الطوارئ في أجزاء من محافظة شمال سيناء لثلاثة أشهر إضافية، بعد عام من فرضها للمرة الأولى في محاولة لاحتواء هجمات يشنها متطرفون يسعون للإطاحة بالحكومة.

وجاء في القرار الذي نشر في عدد صدر اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية أن حالة الطوارئ مدت "ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الموافق 27 يناير 2016".

وتضمن القرار استمرار حظر التجول المرافق لحالة الطوارئ من السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباح اليوم التالي في المناطق المفروضة فيها باستثناء مدينة العريش عاصمة المحافظة وجزء من الطريق الساحلي المار بها، حيث يسري حظر التجول من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا من نفس اليوم.

وكانت حالة الطوارئ قد فرضت للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل نحو 33 جنديا في هجوم شنته جماعة أنصار بيت المقدس المتطرفة على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت مدت عدة مرات.