2000 كاميرا لمراقبة مترو الأنفاق بمصر منعا للتحرش

تحت شعار "اطمئن" دشنت الحكومة المصرية مشروعا لمراقبة محطات مترو الأنفاق بالكاميرات لمواجهة التحرش والسرقة والتخريب.

وأعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع شبكة كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق.

ويتضمن تركيب 2000 كاميرا مراقبة عالية الجودة موزعة في جميع محطات المترو، وذلك منعا لحدوث أي أعمال تخريبية من جانب والحد من حالات السرقة والتحرش من جانب آخر.

وصرح أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي لشركة مترو الأنفاق أن المشروع الجديد يعد من أفضل نظم المراقبة والتحكم التي تنتهجها وزارة النقل لتأمين المرافق والحفاظ على سلامة وأمن الركاب.

وأضاف أن الشركة المنفذة للمشروع تعد من أفضل الشركات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستخدم برامج تشغيل متطور في نظم المراقبة والتحكم، حيث إن البرنامج الجديد يقوم بإصدار إنذارات استباقية للحوادث والأجسام الغريبة لسرعة التعامل مع الأحداث قبل وقوعها.

وأشار عبد الهادي إلى أن تكلفة المشروع بلغت 40 مليون جنيه.