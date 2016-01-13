إطلاق سراح سعوديين خطفهما مجهولون في مصر

أطلق خاطفون مجهولون في مصر سراح مواطنين سعوديين تم احتجازهما بعد خلافات بينهم على صفقة.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن قوات الأمن ببني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، تمكنت من إطلاق سراح مواطنين سعوديين خطفهما مجهولون، وذلك لخلاف بينهم على صفقة، وطلبوا فدية 600 ألف جنيه من أقاربهم في السعودية.

وكان اللواء إبراهيم العشيري مدير أمن بي سويف قد تلقى إخطارا من محامي السفارة السعودية بالقاهرة يفيد اختفاء كل من حسن. م. س، 60 سنة، وبكر.ب. م، 60 سنة، سعوديي الجنسية في القاهرة، وأن أقاربهم في المملكة تلقوا رسالة من مجهول يطلب فدية 600 ألف جنيه لعودتهما.

وأمر اللواء محمود العشيري، مدير الأمن بتشكيل فريق بحث حيث تم تحديد هوية الخاطفين وتحديد أماكنهم من خلال خاصية التتبع، وخلال ساعات قليلة وقبل وصول قوات الأمن أطلق الخاطفون سراح السعوديين وفروا هاربين في الجبال المحيطة بمدينة بني سويف.

وقال إنه سيتم تسليم السعوديين لسفارة بلادهما في القاهرة، وتكثيف البحث عن الجناة بعد تحديد أوصافهم .