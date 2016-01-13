توقف حركة قطارات الصعيد بمصر بسبب انفجار قنبلة

توقفت حركة قطارات الصعيد في مصر بسبب انفجار قنبلة في جرارين بقطار على شريط السكة الحديد بين محطتي مزغونة والبليدة بالجيزة .

وقال مصدر مسرول بوزارة النقل المصرية إن الانفجار تسبب بخروج الجرارين من على القضبان، وإحداث تلفيات بهما.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة زرع قنبلتين على شريط السكة الحديد كانتا تستهدفان قطار الركاب رقم 96، حيث وقع بعد مروره بدقائق.

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أن رجال المفرقعات والحماية المدنية ورجال السكة الحديد واصلوا عملهم من أجل إزالة آثار التفجير .

وأضاف المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الحادث وقع أثناء مرور جرارين استكشافيين وليس لقطار ركاب أو بضائع، وأن رجال الخدمة المدنية عثروا أيضا في مكان الحادث على قنبلتين قبل انفجارهما وتم تفكيكهما وإبطال مفعولهما.

وتابع حامد، أن الحادث تسبب في كسر بقضبان السكة الحديدية، كما أدى إلى توقف حركة القطارات على خطوط وجه قبلي، لكن رجال هندسة السكة استطاعوا إعادة تشغيله في وقت قياسي.