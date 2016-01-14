مصر.. مقتل عشرات الإرهابيين في عملية للجيش بسيناء

لقي عشرات من أنصار بيت المقدس مصرعهم في عملية عسكرية ضخمة قامت بها قوات الجيش في سيناء ضمن عملية "حق الشهيد 2" اليوم الخميس.

وذكرت مصادر مصرية أن قوات الجيش قامت بهجوم شامل على عناصر بيت المقدس في منطقتي التومة والمقاطعة برفح ومناطق أخرى جنوب الشيخ زويد، كما قصفت القوات الجوية معاقلهم، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين ادت لمقتل ما لا يقل عن 50 إرهابيا.

ومن جانبها، أوقفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، العمل في معبر ‫‏كرم أبو سالم جنوب شرق محافظة ‫‏رفح جنوبي قطاع غزة، من الجانبيين بسبب ما وصفته بحدوث عملية كبيرة جدا على الحدود ووضعت قواتها في المنطقة في حالة تأهب.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الإغلاق جاءت بسبب الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر منذ صباح اليوم في الجانب المصري.