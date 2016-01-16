تأجيل محاكمة متهمي "خلية الصواريخ" إلى7 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة المصرية في طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 36 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية الصواريخ لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، إلى جلسة 7 فبراير المقبل لمرافعات الدفاع.

يذكر أن النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من الاتهامات على رأسها "إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها"، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلاً عن الشروع في قتل أحد الأشخاص.