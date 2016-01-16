تأجيل محاكمة مرسي في "إهانة القضاء" لـ18 فبراير

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و24 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 18 فبراير المقبل، لطلب الدفاع الاطلاع على التقرير المقدم بجلسة اليوم، وصرحت باستخراج شهادة من التضامن الاجتماعي بالنسبة لنادي القضاة، مع استمرار حبس المتهمين ومشاهدة الأحراز.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهمة إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.