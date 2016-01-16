مصر.. مقتل 7 وإصابة 13 آخرين بحادث سير

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، صباح اليوم السبت، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري، على موقف سيارات حافلات الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة في مصر.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالجيزة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة المنيب أدى إلى سقوط ضحايا، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة، ليتبين أن مقطورة إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء سقطت من أعلى الطريق الدائري على موقف الصعيد، ما تسبب بتدمير سيارتي ميكروباص.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات لنقل المتوفين والمصابين في الحادث، وانتقل رجال الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاونة رجال الإدارة العامة للمرور في إزالة آثار الحادث، وتبين أن سيارة نقل تحمل مقطورة تعرضت للتضييق من قائد سيارة ملاكي، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد سائقها وارتطامها بمقطورة آخرى محملة بالرمال، ومن ثم انقلبت الآخيرة على الطريق، وسقطت الأولى على الموقف.