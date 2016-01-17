الأسباب الحقيقية لاحتجاز 21 مصريا في ليبيا

خلافات تجارية وبلاغات حول تورطهم في سرقة خردة وكابلات وراء احتجاز 21 مصريا بليبيا، والذين أعلنت ليبيا تحرير الجيش لهم.

أما المفاجأة الأكبر، فهي أنهم كانوا محتجزين لدى الأجهزة الليبية وليس جماعات مسلحة.

وكان أقارب المختطفين المصريين قالوا إن قوات الجيش الليبي تمكنت من تحرير 21 مصرياً كانوا في قبضة مجموعات متطرفة جنوب شرقي ليبيا لكن الحقيقة غير ذلك.

الحقيقة كما يرويها منتصر سعد الدين خال وعم 4 من المختطفين الذي أكد لـ "العربية نت " أن أبناءهم يعملون في تجارة الخردة في منطقة زلة وأجدابيا بليبيا منذ عام 89، وأن عائلات وشباب القرية وهي قرية داقوف غرب سمالوط بمحافظة المنيا يسافرون لتلك المنطقة ويعملون مع أقاربهم هناك، حيث يشترون الخردة من الأهالي ويبيعونها لآخرين.

وأضاف أن بعض التجار الكبار هم من أبلغوا الأجهزة الأمنية عن أبنائهم، فتم احتجازهم حتى تم الإفراج عنهم مؤخرا وإعادتهم لمصر.

وحول حقيقة ما تردد عن تورط هؤلاء الشباب في سرقة كابلات هناك في ليبيا والقبض عليهم، نفى منتصر ذلك، وقال إن هؤلاء الشباب يعملون ويكسبون الكثير من تجارة الخردة فكيف يسرقون؟، إضافة إلى أن هناك من تآمر ضدهم ورغبة في إبعادهم عن هذا العمل الذي تفوقوا فيه وأصبحوا من أشهر التجار هناك.

وقال إن أبناءهم سيصلون مصر خلال ساعات لكن هناك آخرين يعملون في ليبيا، وفي نفس المجال ولم يصبهم أذى، نافيا اختطافهم على يد جماعات مسلحة.

وتابع منتصر أن الشرطة الليبية أوقفت مجموعة منهم بحجة العثور بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي استدعى احتجازهم لدى السلطات الليبية للتحري ومعرفة مصدر تلك الأموال.