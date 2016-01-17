البرلمان يحسم مصير حكومة شريف اسماعيل بفبراير

تعرض الحكومة المصرية برنامجها على البرلمان مطلع فبراير المقبل لتحديد مصيرها والحصول على تجديد ثقته فيها من عدمه.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس مطلع شهر فبراير، ويتضمن العديد من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا التطلع إلى التعاون مع مجلس النواب.

وأكد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء شرح خلال استقباله وفدا من البرلمان البريطاني برئاسة ألان دنكان رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط جهود الدولة المصرية منذ يوليو 2014 في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وما تم من خطوات هامة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدا حرص الحكومة على المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل متدرج يناسب الظروف المصرية، ويحقق صالح المجتمع والمواطنين المصريين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أكد للوفد البريطاني أن قطاع السياحة تأثر بالسلب نتيجة لحادث سقوط الطائرة الروسية، مشددا على التطلع إلى دعم النواب البريطانيين للعمل على سرعة استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر وعودة السياحة البريطانية، خاصة وأن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع العديد من الدول على اتخاذ نفس القرار، مشددا في ذات الوقت على حرص مصر على توفير أقصى درجات التأمين في المطارات المصرية، كما أكد على أهمية تكثيف التعاون مع الجانب البريطاني في زيادة المنح التعليمية، وتوفير المزيد من برامج التدريب الفني والتأهيل المهني.