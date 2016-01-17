خطأ إلكتروني يعرقل تصويت البرلمان المصري على قانون

في أول مرة يستخدم فيها أعضاء مجلس النواب المصري النظام الإلكتروني الجديد للتصويت على القرارات داخل المجلس، حدث اليوم الأحد خطأً إلكتروني خلال التصويت على أول القوانين وهو "قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية"، حيث خالفت النتيجة عدد أعضاء المجلس الحاليين البالغ 596 نائباً وأصبح بحسب نتيجة التصويت الإلكتروني العدد 693 نائباً، وهو ما يخالف عدد النواب ويزيد بـ97 صوتاً. يذكر أن 459 نائبا وافقوا على القانون فيما امتنع نائبان ولم يوافق اثنان آخران على القانون.

وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال تثبيت ما حدث في مضبطة الجلسة وتسجيل عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتى يكون القرار صحيحا ولا يوجد به خلل دستوري.

وكان المجلس قد بدأ بمناقشة القوانين التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي قبل انعقاد البرلمان، كما ينص دستور 2014، ويبلغ عددها أكثر من 340 قانون تقريباً. وشهدت جلسة اليوم تمرير عدد من القوانين، أبرزها قانون الانتخابات الرئاسية وتعديل بعض أحكام القضاء العسكري وقانون المحكمة الدستورية وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وقانون غسيل الأموال.

الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية هو القانون الوحيد الذي يشهد جدلاً بين نواب المجلس، حيث رفضته لجنة القوى العمل، ولكن يتبقى تصويت البرلمان عليه. من جانبهم أكد نواب تحالف "دعم مصر" الذي يحظى بأكثر من 380 عضواً، أنهم ينسقون الآن من أجل تمرير قانون الخدمة المدنية على الرغم من منتقديه.