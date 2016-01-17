داخلية مصر تكشف مصير 117 مختفيا قسريا

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد مصير 117 من المختفين قسريا.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه في إطار استمرار عمل لجان الفحص التي وجَّه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتشكيلها للتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ما تلقاه من شكاوى من بعض الأسر بادعاء حالات تغيب واختفاء لذويهم، فقد أسفرت أعمال تلك اللجان عن فحص 19 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم موافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان بموقفها إلى 130 حالة.

وقال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن اللجنة انتهت من فحص 117 من الأسماء التي تم إدراجها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك 99 شخصا من المدرجين في الكشف محكوم عليهم على ذمة قضايا، وتم إخلاء سبيل 15 شخصا منهم، هذا بالإضافة إلى 3 حالات لأشخاص هربوا إلى خارج مصر.

وكان نبيل شلبي المستشار القانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومسؤول ملف الاختفاء القسري، قد أعلن عن تشكيل لجنة للبحث عن ضحايا الاختفاء القسري.

وكشف شلبي وجود 99 حالة من المختفين في السجون المصرية الذين يواجهون أحكاما تتعلق بقانون التظاهر والإرهاب وإشاعة الفوضى والانضمام لجماعات إرهابية محظورة مثل الإخوان المسلمين، كما أعلن عن إخلاء سبيل 15 شخصا بعد الانتهاء من التحقيق معهم.