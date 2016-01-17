مصر.. حكم قضائي برفض إسقاط جنسية الناشط وائل غنيم

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر إسقاط الجنسية عن الناشط السياسي وائل غنيم، مدير التسويق شركة "غوغل" في الشرق الأوسط.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لاتهامه بالعمالة والتخابر ضد بلاده والعمل لحساب قوى خارجية.

وائل غنيم اسمه بالكامل وائل سعيد عباس غنيم، مواليد 23 ديسمبر 1980، هو ناشط مصري يشغل منصب المدير الإقليمي في شركة "غوغل" لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان من أبرز مفجري ثورة 25 يناير.

اعتقلته السلطات المصرية بعد يومين من اندلاع الثورة في مبنى مباحث أمن الدولة لمدة 12 يوماً وأفرجت عنه بعد تدخل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء آنذاك، ويعتبرونه كثيرون بأنه كان من المفجرين للثورة ضد نظام مبارك.

في مارس 2011 اختير غنيم لنيل جائزة "كينيدي للشجاعة"، كما اختارته مجلة "التايم" ليكون الاسم الأول في قائمتها السنوية لقائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً حول العالم.