إحالة الإعلامي أحمد موسى للتأديب بسبب صور لخالد يوسف

بسبب نشر وبث صور فاضحة للمخرج السينمائي خالد يوسف، قررت نقابة الصحفيين المصريين إحالة الإعلامي أحمد موسى لهيئة التأديب.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها صدر مساء الاثنين إن "التحقيقات في القضية رقم 177 لسنة 2015 أكدت أن موسى نشر صورا فاضحة للمخرج خالد يوسف أثناء تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015 متبعا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدا من صحتها، وقائلا إن لديه فيديوهات أخرى".

وأضافت أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قررت إحالة الواقعة إلى لجنة التأديب لمخالفتها للقواعد المهنية خاصةً أن موسى قال إنه ليس متأكدا من صحة الصور، ومطالبا المخرج السينمائي بمواجهته والرد على ما يملكه من مقاطع مخلة، وبيان مدى صحتها.

وعرض موسى صوراً للنائب البرلماني في أوضاع مخلة مع سيدات، منهن زوجة أستاذ جامعي قالت إنه خدعها وطالب منها رشاوى جنسية في سبيل إسناد أدوار سينمائية لها، مؤكدا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة بالنائب البرلماني.

وقال موسى إن عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية اتهم خالد يوسف بالتحرش بزوجته وإنها من بين الضحايا اللواتي خدعهن يوسف.

وبعد يومين من بث الصور تقدم موسى باعتذار رسمي وقال إن خالد يوسف لم يتقدم بأي بلاغ ضده، وإنه مدين له بالاعتذار، مؤكدا على أنه لم يكن يقصد الإساءة لصورة المخرج خالد يوسف في الإعلام.