الرئيس الصيني يلقي خطاباً بالجامعة العربية

يبدأ الرئيس الصيني "شي جين بينج" غدًا الثلاثاء زيارته إلى مصر، في جولة تشمل كلاً من السعودية وإيران وتستمر حتى السبت القادم.

وتزامنا مع هذا الحدث التاريخي، سيلقي الرئيس الصيني خطابا هاما بالجامعة العربية أثناء زيارته للقاهرة يوم الخميس المقبل، يشرح فيه سياسات الصين في العهد الجديد تجاه العالم العربي، ويطرح اقتراحات وخطط الصين لمساعدة الدول العربية على التخلص من حالات الضعف الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول للنزاعات المزمنة والقضايا المعقدة بالمنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في غضون الثلاثة عقود الماضية.

وأصدرت الحكومة الصينية الأربعاء الماضي للمرة الأولى وثيقة رسمية حول سياسة الصين تجاه الدول العربية، استعرضت خلالها الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية وآفاق التعاون المشترك بينهما.

وتعتبر الوثيقة بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم للعلاقات الصينية العربية على الأمد الطويل.

والجدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور الأقصر يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في افتتاح فعاليات العام الثقافي الصيني المصري، والذي ستطلق فعالياته من داخل معبد الأقصر، وذلك بالتزامن مع ذكري مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الصينية.