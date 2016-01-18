سويسرا ومصر.. مد جسور الثقة قبل إعادة 590 مليون فرنك

أعلن القضاء السويسري، الذي أوفد نائبه العام إلى القاهرة، أنه يواصل التحقيق في أموال مودعة من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بمصارف سويسرية.

وقبيل أيام على الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، تحركت العدالة السويسرية بالتنسيق مع نظيرتها المصرية لمتابعة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، حيث تم توجيه التهمة في هذا الإطار لعائلة مبارك ومقربين منه.

قيمة الأموال المصرية المجمدة لدى مصارف سويسرية، خصوصا بنك "سويس كريدت"، تبلغ 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو).

وكان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قد نفى بتسجيل صوتي بثته قناة "العربية" في ابريل 2011، "امتلاكه لأي عقارات أو أموال موجودة باسمه أو باسم عائلته في الخارج".

وفي القاهرة، رفض النائب العام السويسري الإجابة على بعض الأسئلة التي تخص مثلا مدى ثقة الحكومة السويسرية في نظيرتها المصرية، وحول مصير الأموال في حال تم إعادتها، لكن النائب العام السويسري ميشال لومار، أشاد خلال مؤتمر صحفي، بحرفية وتعاون القضاء المصري، وقال إنه جرى توافق على مواصلة التحقيق.

زيارة النائب العام السويسري للقاهرة، استبقها النائب العام المصري بإصدار أمر لكل من مكتب التعاون الدولي وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع مبارك ونجليه وأموالهم، قبل تحويلها إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى الدول المعنية بإرجاع أموال مبارك وعائلته.

النائب العام السويسري كشف أيضا أن تحقيقات بلاده تهدف إلى معرفة ما إذا كانت الأموال التي تطالب بها الحكومة المصرية، والمجمدة في مصارف سويسرية، مصدرها "تبييض أموال أو أنشطة إجرامية".

وفي هذا السياق، يدقق الجهاز القضائي السويسري في حسابات 14 شخصا، منذ العام 2011 إضافة إلى البحث في مدى وجود روابط مباشرة تؤكد ارتكاب مبارك وعائلته أنشطة إجرامية.

وتأتي هذه التطورات بعد صدور أول حكم بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية التي أدين بها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.