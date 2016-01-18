محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص بدعوى حظر "تمرد"

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاثنين، بعدم الاختصاص في دعوى حظر حركة "تمرد" التي تطالب بحظر الحركة والتحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة" تمرد" والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وأشار أشرف فرحات في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي، اللذين كانا ضمن حركة "تمرد" اليوم ضد الحركة، يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم، بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.