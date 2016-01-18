مصر.. العواصف الترابية تغلق 8 موانئ

أعلنت وزارة النقل المصرية إغلاق موانئ السويس الثلاثة "الأدبية وبورتوفيق والزيتيات"، اليوم الاثنين، نظراً لسوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تتعرض لها المدينة.

وذكرت في وقت لاحق أنه تم إغلاق موانئ "السخنة وشرم الشيخ وسفاجا".

يذكر أنه منذ أمس حتى اليوم، تُغلق هيئة موانئ الإسكندرية بوغازي "الإسكندرية والدخيلة" بسبب الشبورة والعواصف الترابية التي تجتاح البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها أن شدة الرياح وصلت إلى 30 عقدة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3-4 أمتار، إضافة لانعدام الرؤية نتيجة العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، وأشارت إلى أنه تمت إعادة فتح ميناء نويبع في تمام الساعة الرابعة ونصف فجراً بعد إغلاقه لمدة 12 ساعة لسوء الأحوال الجوية أيضاً.

وأكدت وزارة النقل أن مركز عمليات الهيئة بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ وهيئة الأرصاد الجوية، يتابع الخريطة المناخية حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.