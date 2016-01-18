وفد أمني روسي يتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة وفد روسي رفيع المستوى، لمواصلة عمليات التفتيش على المطارات المصرية، بعد الاتفاقية الحكومية بين البلدين بعد سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء نهاية أكتوبر الماضي. ويرأس الوفد الروسي، أوليج سوتنيكوف، نائب مدير إدارة أمن النقل التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، والذي وصل القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وسيتفقد الوفد غداً الثلاثاء 19 منطقة بمطار القاهرة الدولي، منها الطائرات وغرف الحقائب وأسوار المطار من الخارج، وتأمين الركاب المغادرين منذ لحظة وصولهم حتى صعودهم للطائرة، وأيضاً الركاب القادمين.

وكان وزير الطيران المدني المصري، الطيار حسام كمال، عقد أمس الأحد اجتماعاً أمنياً مع أعضاء اللجنة العليا للأمن قبل وصول الوفد الروسي، لمراجعة خطة تأمين المطارات، وطالب كمال خلال الاجتماع من قيادات الوزارة، بالعمل على إنجاح زيارة الوفد الروسي، من أجل أن يتم إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى روسيا مرة أخرى في أقرب وقت، والتي توقفت عقب حادثة الطائرة بوسط سيناء.