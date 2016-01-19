اكتشاف خزان جوفي يكفي احتياجات مصر للمياه 100 عام

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية في مصر يكفي لأكثر من 100 عام، وهو الخزان الجوفي النوبي بمنطقة غرب المنيا جنوب القاهرة.

وقال الوزير، خلال زيارته لمحافظة المنيا، الاثنين، إن الاكتشاف يعد مصدراً جديداً للمياه الجوفية، يغذي جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، ويمتد لـ4 دول، هي مصر، السودان، تشاد، وإريتريا، مشيراً إلى أن المياه ستتجدد لأكثر من 100 عام قادمة، وستساهم في تعديل خريطة المياه الجوفية في مصر.

كما أضاف مغازي أن الوزارة انتهت من حفر الآبار الاختبارية كافة التي تؤكد تواجد المياه الجوفية بخزان الحجر الرملي النوبي على أعماق تصل إلى 1200م، مؤكدا أن هذه الكميات تضمن استدامة التنمية في ضوء الإدارة الرشيدة والواعية والمشاركة الجادة لجميع المستفيدين في الإدارة والمراقبة، والتشغيل وتحمل المسؤولية في إدارة الخزان الجوفي للمحافظة عليه من النضوب.

كذلك أكد أن الوزارة تقوم حالياً، وبالتعاون مع وزارتي البترول والإنتاج الحربي، بتنفيذ حوالي 600 بئر يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي. وتم تصميم الآبار المطلوبة لاستغلال الخزان الجوفي بناء على الدراسات وحفر الآبار الاختبارية التي قامت بها وزارة الري.

من جانبه، لفت رئيس قطاع المياه الجوفية، سامح صقر، إلى أنه سيتم تشغيل هذه الآبار بالطاقة الشمسية التي لا تنضب، وتنافس في تكلفتها الطاقة التقليدية، خاصة على المدى المتوسط وطويل الأجل. كما سيتم مراقبة وتشغيل الآبار والتحكم فيها عن بعد لضمان المحافظة على المخزون الجوفي من النضوب.