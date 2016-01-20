بريطانيا: تحسن في أمن مطار شرم الشيخ

أكدت بريطانيا تحسن إجراءات الأمن والسلامة بمطار شرم الشيخ، وأعلنت أنها تدرس حاليا عودة حركة السفر والسياحة إلى المطار.

وقال طارق أحمد عضو مجلس اللوردات البريطاني ووكيل وزارة الداخلية البريطانية المعني بمكافحة التطرف، والذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى، إن مصر دولة صديقة وشريكة لبريطانيا وذات أهمية استراتيجية بالمنطقة، ولهذا لن نترك مصر وحيدة في مجابهة تحديات مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف خلال مقابلة له اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار: نعمل جنبا إلى جنب مع مصر على تحسين تأمين الطيران، ونقدر كل الجهود المصرية المحرزة حتى الآن، ونعلم أن لمجال السياحة أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، كما ندرك حب السياح البريطانيين لقضاء عطلاتهم بشرم الشيخ ورغبتهم في العودة إلى هناك.

وأوضح أن بلاده تعتزم تطوير محاور التعاون الأمني مع مصر وبخاصة فيما يتصل بمكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للفكر المتطرف الذى يبرر استخدام العنف والترويع لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

وأشار إلى أن بلاده تقدر ما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب والتصدي لمحاولات إثارة الفوضى في الشارع المصري.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية المصري أن وزارته نجحت في محاصرة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها بالتوازي مع مكافحة الجريمة الجنائية وتأمين المطارات والموانئ باستخدام أحدث التقنيات العالمية في كشف جرائم التهريب وتزوير وثائق السفر والكشف عن المفرقعات وغيرها.