مصر تفتتح دار أوبرا بالأقصر

يتوقع أن تفتتح مصر دار أوبرا في الأقصر خلال زيارة الرئيس الصيني الأربعاء للقاهرة، والتي تستمر حتى الخميس.

ويقوم الرئيس شي جين بينغ بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيادة التعاون بين الجانبين، ومن هذه الاتفاقيات التعاون للحزام والطريق بين الصين ومصر.

كذلك يوقع الرئيس الصيني مذكرة التفاهم بشأن المنحة الإنمائية لفترة 2016-2018 بين مصر والصين، واتفاقية تمويل مليار دولار بين بنك الدولة الصيني للتنمية والبنك المصري المركزي.

أيضاً سيتم توقيع اتفاقية تمويل 700 مليون دولار بين بنك الدولة للتنمية الصيني والبنك المصري الأهلي، والاتفاقية الإطارية لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء المصرية، 4 اتفاقيات لعقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

من جانبه، أعلن حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، أنه تم الاتفاق مع نظيره الصيني تساي وو، على قيام الصين بإقامة أول دار للأوبرا بمدينة الأقصر التاريخية، لتكون رمزاً للتعاون بين البلدين، وأن وزير الثقافة الصيني أكد أنه سيجري اتصالاته بوزارة التجارة والتنمية الصينية لإقامة دار أوبرا الأقصر.

وأضاف النمنم أنه تم الاتفاق أيضاً علي تشكيل لجنة دائمة للتعاون الثقافي بين البلدين برئاسة وزيري الثقافة بمصر والصين، وذلك لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثقافية المشتركة، وفتح مجالات جديدة من التعاون الفني والثقافي بين شعبي البلدين، كما تم الاتفاق علي أن يكون عام الثقافة المصرية الصينية هو بداية لمزيد من التعاون الثقافي بين البلدين، كما تقرر خلال المباحثات أن تستضيف الصين حفل ختام فعاليات عام الثقافة المصرية الصينية في احتفال يقام بالصين في شهر ديسمبر من العام الجاري.