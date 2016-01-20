"مصر اليوم أفضل" حملة جديدة لخارجية مصر

بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، أطلقت وزارة الخارجية المصرية حملة إعلامية بعنوان "مصر اليوم أفضل" من أجل توضيح الإنجازات التي حدثت بمصر بعد ثورة 25 يناير، وتنطلق الحملة ابتداءً من اليوم الأربعاء، ولمدة 5 أيام، تستهدف استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد في بيانٍ له اليوم، أن الحملة الإعلامية سوف تستعرض 25 نجاحاً تم إنجازها في 5 مجالات، هي الحقوق السياسية، وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر الإقليمي، والدولي، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أبوزيد أن الحملة تشمل مقالات، ورسائل إعلامية يتم نشرها على مدونة وزارة الخارجية وموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية، وموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتم تدشين "هاشتاج" على "تويتر" يحمل اسم "#EgyptBetterToday" " #مصر_اليوم_أفضل".

وأكد أنه تم تكليف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من أجل المساعدة في الترويج للحملة، لظهور الوجه الحقيقي لمصر بعد ثورة 25 يناير.