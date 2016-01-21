مصر تشارك بتدريب عسكري سعودي – عربي بالمملكة

تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في التدريب العسكري المشترك "رعد الشمال"، والذي تستضيفه السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في إطار التعاون المشترك والدائم بين مصر والسعودية في كافة المجالات.

والتقى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري مع عناصر القوات المصرية المشاركة بالتدريب، والمخطط سفرها للمملكة العربية السعودية.

وألقى اللواء أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية المشاركة في التدريب، كلمة أكد فيها حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية في الإعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها ضمن منظومة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأشاد وزير الدفاع المصري بقوات التدخل السريع، واستعدادهم القتالي الجاد لتنفيذ أي أنشطة تدريبية أو مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف، وإعطاء الثقة الكاملة في قدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، لتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز الأمن القومي المصري والعربي والإسلامي، مؤكداً أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك جيش وطني قوي قادر على مواجهة كافة التحديات .

وأشار الوزير إلى أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي الإقليمي والعربي، وأن ما تشهده المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كافة الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وأشاد بعمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء العرب خاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكداً أن التدريب يعد نموذجاً للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا، وبما يحقق المصالح القومية والعربية المشتركة .

وأكد الفريق أول صدقي صبحي، على أن التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة هي أحد الركائز التي تكفل للقوات المسلحة القدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها بنجاح، وصقل مهارة الوحدات والتشكيلات على تنفيذ المهام في مسارح العمليات المختلفة تحت أصعب الظروف، وطالب القوات المتجهة الى المملكة العربية السعودية، بالحفاظ على أرقى مستويات الاستعداد والتدريب على الموضوعات العامة والتخصصية والتمسك بالانضباط العسكري الذاتي والقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، والتعاون مع الأشقاء المشاركين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من التدريب .