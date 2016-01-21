"داعش" يتبنى الهجوم على كمين للشرطة بسيناء

أعلن "داعش" سيناء، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف كمين العتلاوي بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وأدى لمقتل 5 شرطيين، وإصابة 10 آخرين، مساء الأربعاء.

وقال بيان للتنظيم صباح اليوم الخميس إن عناصره هاجموا الكمين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقتلوا 9 من أفراد الكمين بينهم ضباط، ثم استولوا على أسلحة وذخائر من القتلى، كما استولوا على مدرعة أمنية وفروا هاربين.

وكان 5 من عناصر الشرطة المصرية قد لقوا مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على كمين أمني بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن مسلحين أطلقوا النيران على كمين أمني للشرطة بمنطقة العتلاوي بالعريش، مما أدى لمقتل 5 من ضباط وجنود الشرطة وإصابة آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش ويجري تمشيط المنطقة لضبط الجناة.