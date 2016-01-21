5 وفيات و131 مصابا بانفلونزا الخنازير في البحيرة

واصل مرض انفلونزا الخنازير حصد أرواح المصريين بمحافظة البحيرة شمال مصر حيث أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة وفاة الحالة الخامسة المصابة بالمرض اليوم الخميس.

وقال علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لـ"العربية.نت"، إن "المحافظة أعلنت حالة الطوارئ في جميع المستشفيات وتم التأكد من توافر عقار "تامفلو" لمواجهة حالات إنفلونزا الخنازير والطيور والتي تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء، خاصة بعد التأكد من إصابة حالات أخرى بالمرض، بينها اثنان في العناية المركزة".

وأضاف أن "محافظ البحيرة قرر تشكيل لجنة من الطب الوقائي والبيطري لعمل مسح شامل بأماكن إقامة المصابين، كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى بين المواطنين".

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، لـ"العربية.نت" إن عدد المشتبه بإصابتهم بالمرض بلغ 347 حالة، منهم 131 حالة تم التأكد من خلال التحاليل بإصابتها، توفي منها 5 حالات حتى الآن ويوجد 4 حالات في العناية المركزة، بينما شفيت 122 حالة.

وقال إن المديرية تقوم بإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض ومنع الاختلاط بالمصابين وإجراء مسح شامل في القرى المصابة.