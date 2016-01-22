مصر.. الجيش ينشر قواته في المحافظات استعدادا لـ25 يناير

نشر الجيش المصري قواته بالمحافظات لتأمين المنشآت الحيوية والهامة قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ولمنع أي أعمال عنف أو تخريب.

وقال الجيش، في بيان له اليوم الجمعة، إنه "تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة قامت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في التحرك والانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية".

وأضاف بيان الجيش أنه "تم رفع درجات الاستعداد للعناصر المشاركة والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع العدائيات المحتملة والتهديدات التي تمس أمن المواطنين، والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره".

وقال البيان إنه "في نطاق القاهرة الكبرى، قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع العديد من الدوريات الأمنية ومجموعات من قوات التدخل السريع وعناصر من القوات الخاصة لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية بنطاق مسؤوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمان للمواطنين، وذلك بمشاركة عناصر الشرطة العسكرية التي انتشرت على الطرق والمحاور المرورية للمعاونة في تنظيم السيولة المرورية والتدخل السريع للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".

وأضاف أن "مجموعات قتالية من المنطقة الشمالية العسكرية وعناصر الشرطة المدنية شاركت في تأمين المرافق والمنشآت الهامة وتسيير الدوريات الأمنية المشتركة بالأحياء والميادين الرئيسية بالإسكندرية والمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها، كما عززت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية المكثفة لتأمين المنطقة الحدودية لمنع تسلل العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون عبر الحدود، وتنظيم الكمائن ونقاط الارتكاز الأمني المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية بمدن مطروح وبراني والسلوم وسيوة، وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بدفع العديد من الدوريات للمعاونة في تأمين المواطنين وحفظ الأمن بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية".

وفى نطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني، قال الجيش إن "القوات المسلحة واصلت العملية الشاملة "حق الشهيد" بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء لتصفية العناصر الإرهابية وضبط العناصر الإجرامية واستعادة الأمن والاستقرار بهذه المناطق، وتكثيف الإجراءات الأمنية المشددة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، ودفع الدوريات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية في المدن والميادين الرئيسية بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية للمساعدة في دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات".