مفتي مصر لكيري: مسلمو أميركا يصنعون مستقبلها

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أن الوجود المسلم في أميركا حيوي وإيجابي لكافة الأطراف، وله دوره في صناعة مستقبل مجتمعهم هناك.

وقال خلال جلسة مباحثات عقدها مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الذي يعقد في شرق سويسرا، إن الوجود المسلم في أميركا مهم، لاسيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة منه، حيث يقوم بدور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في الولايات المتحدة في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها.

وأكد مفتي مصر أن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على سرطان الإرهاب.

وقال إن دار الإفتاء المصرية تعتبر شريكاً فاعلاً في كل الأحداث العالمية، ويتمثل دورها في نشر التوعية من خلال المحاضرات والإصدارات، وإيفاد علمائها في بقاع الأرض لبيان صحيح الإسلام، وقادت خلال الفترة الماضية حملات عالمية لتغيير النظرة السلبية عن الإسلام والمسلمين، ولتصحيح الصور النمطية عن الإسلام وتعاليمه السمحة.