السيسي لشعب تونس: حافظوا على بلادكم واحذروا المخربين

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشعب التونسي بالحفاظ على بلدهم، وأن يحموا مقدراتها، وألا ينساقوا وراء أي محاولة للتخريب والعنف.

وقال خلال كلمة له اليوم السبت في الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، إنه لا يتدخل في شؤون الأشقاء العرب، ولكنه يدعو كل التوانسة "أن يدركوا المخاطر والتحديات التي تحيط بدولنا العربية"، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية صعبة في العالم كله، وبالتالي "يجب أن نتفهم أبعاد مشاكلنا الاقتصادية وعدم الانسياق وراء محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة في أحداث عمليات عنف وتخريب تعيد بلادنا للوراء".

وناشد السيسي التونسيين أن يدركوا أن بلادهم أمانة في أعناقهم، وأن عليهم المشاركة بوعي في النهوض بها وتنميتها.

وأكد الرئيس المصري أن جهود التنمية في مصر ودول المنطقة لن تكتمل إلا بحفظ الأمن والاستقرار، وأن الاستثمارات لا تأتي بثمارها إلا بالأمن والأمان والاستقرار.

وكان السيسي قد شهد احتفالية عيد الشرطة وذكرى 25 يناير، ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.