السيسي ينتقد رفض برلمان مصر إقرار قانون الخدمة المدنية

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض مجلس النواب لـ"قانون الخدمة المدنية"، وذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة اليوم السبت.

ورغم تأكيده على أنه لا يتدخل في عمل البرلمان إلا أن السيسي اعتبر أن هذا القانون من أكثر القوانين الإصلاحية التي تحتاجها مصر.

قال الرئيس المصري إن مصر تقدر رجال الشرطة دورهم في إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن مسؤوليات جهاز الشرطة تضاعفت في الآونة الأخيرة، حيث يشارك رجاله في معركة مصر ضد التطرف والشر بالتعاون مع القوات المسلحة.

وشدد السيسي في خطابه: "لن نترك ثأر رجال الشرطة"، مؤكداً أن التطورات والمتغيرات التي مر بها وطننا كشفت عن أهمية الأمن في حماية الأمم والشعوب.

وأضاف: "طلبت تفويضاً من المصريين بتاريخ 24/7 لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل. كنتم تظنون أن الأمر بسيط، ولكنكم رأيتم الحجم الحقيقي للأمر"، مشيراً إلى أن الشهداء سقطوا من أجل أن نعيش ومن أجل إحياء 90 مليوناً يعيشون في أمن وسلام.

وكان السيسي وصل في وقت سابق إلى مقر أكاديمية الشرطة بمدينة نصر، شرق القاهرة، حيث يشهد احتفالية عيد الشرطة، كما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

تأتي كلمة السيسي قبل يومين من احتفال مصر بذكرى ثورة 25 يناير، حيث دعت عدد من الحركات، إضافة إلى جماعة الإخوان إلى تظاهرات واحتجاجات ميدانية، إلى جانب توقعات بزيادة العمليات الإرهابية تزامناً مع ذكرى الثورة.

وقد رفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب للقصوى بمختلف المحافظات المصرية، خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة في الهرم والعريش.