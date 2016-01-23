من هو الرضيع الذي حمله السيسي باحتفال الشرطة؟

حمل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رضيعا من أبناء ضباط الشرطة القتلى خلال الاحتفال بعيد الشرطة السبت، وأثار المشهد تعاطف الجميع وتأثرهم.

وبدأت الواقعة حينما جاء الدور لتكريم اسم الرائد محمد أمين إسماعيل الحبشي، وفوجئ الحاضرون بمن فيهم السيسي بأرملته تتقدم لنيل وسام التكريم، حاملة رضيعا يبلغ من العمر 3 أشهر، وتبين أنه ابن الضابط القتيل، وخرج للحياة بعد مقتل والده بشهر واحد.

والد الرضيع هو الرائد محمد أمين اسماعيل الحبشي معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش، وقتل يوم الأحد 9 أغسطس من العام الماضي، أثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، حيث انفجرت في المدرعة عبوة ناسفة، كما أسفر الحادث عن مقتل المجند رضا أحمد مهني مسلم من قوات أمن شمال سيناء وإصابة ثلاثة مجندين تم نقلهم للمستشفى.

الضابط القتيل من قرية منشأة الحبشي مركز دمنهور محافظة البحيرة.