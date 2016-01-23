وزير العدل المصري: مفاجأة ثقيلة للإخوان تُعلن غداً

كشف وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، أن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان الإرهابية سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة، في مؤتمر صحافي، غدا الأحد، حيث يكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة في وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف، وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.

وقال وزير العدل، في حوار أجرته معه صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم السبت، إن المستشار خميس قد انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، وسيذيع في مؤتمره الصحافي أسراراً خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة، ستحدث دوياً هائلاً لدى الرأي العام.

وأكد وزير العدل أن مصر تملك الآن شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطي معظم دول العالم، تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها في الخارج.

واعتبر المستشار الزند ذلك دليلاً قوياً على أن مصر استعادت قوتها، وأن حالة السيولة التي أصابت الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير قد انتهت باستعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية، وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها في الخارج دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل في شؤون الآخرين.