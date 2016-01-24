السيسي: 30 يونيو صححت مسار ثورة 25 يناير

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن ثورة 25 يناير ضحى خلالها الشباب بأرواحهم لدفع دماء جديدة وتغيير مصر للأفضل والنهوض بوطن يحيا أبناؤه بكرامة وعدالة.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير أن ثورة 25 يناير لم تمكن أبناءها من تحقيق أهداف ثورتهم، بل استغلتها فئة أرادت أن تنسب الثورة لنفسها، وسعت لتحقيق مصالح شخصية تنفي عن الوطن اعتداله وسماحته، مشيرا إلى أن الشعب ثار لتصحيح ثورته، وصحح المسيرة فجاءت ثورة 30 يونيو لتستعيد الإرادة وتحقق الآمال المشروعة.

وقال إننا نتوجه معا بتحية واحترام وعرفان لأرواح الشهداء الذين أرادوا للوطن التقدم وعزة وكرامة، مطالبا الشباب بالعمل من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن مصر لديها إعلام حر، وقضاء مستقل، وسياسة خارجية منفتحة على الجميع، مضيفا أن نظامه يؤسس حاليا لدولة مدنية حديثة تعلي من قيم الديمقراطية والحرية، وتواصل مسيرتها التنموية.

ووجه السيسي رسالة للشباب قائلا: أنتم ذخيرة الوطن ووقود عمله، وكل ما تسعى الدولة لتحقيقه فإنه لكم ولأبنائكم بالمستقبل، فأنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري، وعامل رئيسي لنهوضه بعملكم الجاد، وعقولكم المبدعة، وسواعدكم القوية.

وأكد أن مصر ستظل تبذل كل الجهود لمحاربة الفساد والقضاء عليها إداريا كان أو ماليا، إعلاء لقيم المساءلة والمحاسبة، وحفاظا على المال العام، وتوفيرا لبيئة جاذبة للاستثمار، مضيفا أن الوطن ينادي على الجميع للعمل الجاد.