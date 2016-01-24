حكم قضائي بعودة توفيق عكاشة للظهور مجددا على الفضائيات

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان قرار المنطقة الحرة بمنع البرلماني والإعلامي توفيق عكاشة من الظهور في وسائل الإعلام، وإيقاف برنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين.

وقال خالد سلمان، محامي عكاشة لـ"العربية.نت"، إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي المالكة لقناة الفراعين، يتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهور عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو أي من البرامج التي تبث عليها خلال مدة الإيقاف، وهو ما يخالف الدستور والقانون الذي يتيح حرية الرأي والتعبير، وهو ما اضطر عكاشة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار، واستجابت المحكمة في أول جلسة.

وكان مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية التابع لوزارة الاستثمار قد أصدر بيانا بشأن مخالفات شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بشأن ما أذاعته عن توفيق عكاشة.

وأشار البيان إلى أن عكاشة لم يلتزم بالمحتوى الفني للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، كما لم يلتزم بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد، واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات، وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم.