مصر والأردن يبحثان التطورات في سوريا وليبيا

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، سامح شكري وزير الخارجية المصري، حيث بحث الجانبان تطورات الأزمة في سوريا وليبيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري نقل للعاهل الأردني رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالأوضاع الإقليمية، وذلك في إطار التشاور السياسي المستمر بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء تناول تقييم الأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، حيث نقل الوزير شكري رؤية مصر الداعية إلى ضرورة بدء المفاوضات السياسية في سوريا بأسرع وقت، وفقاً للإطار الزمني المحدد من جانب مجلس الأمن، وأهمية إتاحة الفرصة لتمثيل كافة أطياف المعارضة السورية الوطنية بما يضمن التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض.

وأضاف أن اللقاء تناول الوضع في ليبيا، وأهمية توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهامها، وضرورة أن تسمو جميع الأطراف الليبية فوق الاعتبارات الجهوية والشخصية، وأن يلتف الجميع خلف هدف استعادة الوطن وسلامته ومحاربة الإرهاب.