السيسي: أهمية التعاون البيئي تضاعفت حالياً

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، إن أهمية تعزيز التعاون البيئي تضاعفت حالياً.

واستعرض مغازي نتائج اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجاري. وأشار مغازي إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى بين البلدين في موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتعاون بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وموضوعات المياه بحوض النيل، وكذا في مجال الزراعة.

وأكد الرئيس السيسي العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والسودان، منوهاً إلى "وحدة شعبيّ وادي النيل"، وأهمية تكثيف التعاون التنسيق بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات التعاون الواعدة، ومن بينها مجالا الزراعة وتنمية الموارد المائية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث استعرض السيد وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه المفاوضات، وذلك في إطار الإعداد للمشاركة المصرية في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

كما صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور مغازي استعرض خلال الاجتماع ملامح استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتأقلم مع التغيرات المناخية، ولا سيما فيما يتعلق بسبل التعامل مع بعض الظواهر المناخية السلبية وفي مقدمتها ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة المتوسط العام لدرجات الحرارة.

واستعرض الوزير المشروعات المقترح تنفيذها من أجل حماية خطوط السواحل من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر، وكذا مراجعة البنية التحتية ومواقع الأراضي الواقعة خلف السواحل وإنشاء خطوط الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى تطوير شبكات الرصد لمنسوب سطح البحر من خلال استخدام الأقمار الصناعية والمراقبة المستمرة لخطوط السواحل ورصد أي متغيرات.

وأشار مغازي إلى عدد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل لحماية عدد من الشواطئ المصرية في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح من خلال إنشاء حواجز الأمواج وحوائط الحماية، وكذا أعمال حماية البحيرات الشمالية مثل بحيرتي البرلس والمنزلة.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي أهمية التصدي لكافة الظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وحماية السواحل المصرية، منوهاً إلى أهمية مراعاة البُعد البيئي في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة سواء في مجال الموارد المائية والري أو غيره من المجالات.

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في المجال البيئي، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة في ضوء تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.