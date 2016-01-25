خارجية مصر: ندعم موقف السعودية ضد تدخلات إيران بالمنطقة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ندعم السعودية ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وفي الشأن السوري أكد شكري أن مصر تقف مع الشعب السوري وليس النظام.

وأكدت خارجية مصر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الإمارات سيصدر عنه موقف عربي موحد لمتابعة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك صباح اليوم الاثنين خلال زيارته إلى الإمارات، في اجتماع المجموعة الوزارية العربية المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد يوم 10 يناير الماضي لمتابعة تطورات الأزمة السعودية الإيرانية، والمكلفة ببحث موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية ورفع توصيات في هذا الشأن للدورة القادمة للمجلس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء ضم أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وتم الاتفاق خلاله على خطوات محددة يتم متابعتها مع باقي الدول العربية، تمهيداً لصياغة موقف عربي موحد ومشترك للتعامل مع موضوع التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.