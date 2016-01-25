عناصر إخوانية تعرقل القطارات بين القاهرة والإسكندرية

أشعلت عناصر تابعة لجماعة الإخوان النيران في شريط السكك الحديدية بالبحيرة شمال مصر مما أدى لعرقلة حركة سير القطارات بين القاهرة والإسكندرية.

وقال شهود عيان لـ "العربية نت" إن عناصر تابعة للإخوان كانوا في مسيرة أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار وأشعلوا النيران على شريط السكة الحديد وقطع القضبان لعرقلة حركة سير القطارات بين القاهرة والإسكندرية.

وأضاف الشهود أنهم وبالتعاون مع قوات الأمن قاموا بالتدخل الفوري لإطفاء النيران مع التنبيه بتأخير حركة سير القطارات القادمة من وإلى القاهرة والإسكندرية حرصا على أرواح الركاب ومنعا لحدوث كارثة بشرية.

وكانت قوات الأمن بالبحيرة قد تمكنت من فض مسيرة تابعة لجماعة الإخوان بميدان جلال قريطم بدمنهور، وألقت القبض على 5 من المشاركين، كما عثرت على عبوات ناسفة تبين فيما بعد أنها هيكلية بجوار مركز بريد كفر الدوار.