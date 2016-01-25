في 25 يناير.. مروحيات الأباتشي تحلق في سماء سيناء

أفادت مراسلة العربية أن مروحيات الأباتشي تحلق في سماء سيناء، في إطار الانتشار الأمني في معظم المناطق لمنع وقوع أي هجمات على قوات الأمن أو الخروج في مظاهرات في الميادين والشوارع خاصة في العريش وبئر العبد.

وقد ساد الهدوء مختلف مناطق محافظة شمال سيناء بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وتقوم دوريات أمنية بتمشيط مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المناطق والقرى، فيما تم إنشاء عدة كمائن أمنية ثابتة ومتحركة على كافة الاتجاهات والمحاور.

وتتابع غرف العمليات المشكلة بمديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومديرية الصحة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومختلف الجهات التنفيذية الموقف لحظة بلحظة، إلى جانب إخطار الغرف الرئيسية بمختلف الوزارات والهيئات بالقاهرة.