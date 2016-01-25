قوات مصرية تشارك في تدريبات "رعد الشمال" بالسعودية

غادرت، اليوم الاثنين، عناصر من القوات المسلحة المصرية متجهة إلى السعودية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك "رعد الشمال"، الذي تنفذه وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوي والقوات الخاصة لعدد من الدول العربية والإسلامية.

ويستمر التدريب لعدة أيام في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة وتكامل العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة.

وذكر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، أن مراحل الإعداد للتدريب تضمنت رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة على الموضوعات العامة والتخصصية، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يساهم في تحقيق النقاط والأهداف التدريبية المطلوبة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد لتنفيذ مهام مشتركة بين قوات الدول المشاركة للتدريب على مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.