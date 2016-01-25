مصر.. انفجار قرب خط الغاز الدولي بدمياط

وقع انفجار، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، على بعد 5 كيلومترات من خط الغاز الدولي قرب مدينة دمياط على الطريق الساحلى.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن قرية الشعراء بدمياط، شهدت مساء الأحد، وقوع انفجار بمحيط خط الغاز الطبيعي بالقرب من عزبة النهضة، ما تسبب في حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، فيما قال آخرون إن الانفجار نجم عن اشتعال النيران في محطة وقود بالمنطقة.

وقال مصدر أمني إن الانفجار لم ينتج عن عمل تخريبي، وإن أجهزة الأمن تقوم بجمع المعلومات والتحريات وكشف الملابسات.

وأضاف أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية وسيارات إطفاء لاحتواء الموقف والسيطرة على النيران، ومنع انتقالها للمباني والمنشآت المجاورة، وقامت القوات بغلق الطرق المؤدية لمحطة الوقود وتمشيط المنطقة بالكامل.