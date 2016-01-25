مصر.. ضبط خلية إرهابية إخوانية ومخزن متفجرات بكرداسة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط خلية إرهابية، يقودها أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بكرداسة وبحوزتهم مخزن متفجرات.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوازرة إنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات البؤر الإرهابية، وكشف مخططات تنظيم الإخوان الرامية لارتكاب حوادث العنف واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية. فقد وردت معلومات حول استغلال العناصر الإخوانية لإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بشارع الشيخ عبدالمنعم بكفر حكيم مركز كرداسة بمحافظة الجيزة في تخزين العبوات المتفجرة.

وقال إنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المُشار إليه، وحال اقتراب القوات من الوكر فوجئوا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاههم مما دفع القوات لتبادل إطلاق النيران والتعامل مع مصدرها، وباقتحام الشقة وتفتيشها عثر بداخلها على جثة الإخواني محمد عبدالحميد عبد العزيز عضو التحرك المسلح بمنطقة كرداسة وبجواره بندقية آلية ومجموعة من فوارغ الطلقات من ذات العيار.

وأضاف أنه باستكمال التفتيش عثر على عدد 2 عبوة ناسفة شديدة الانفجار كبيرة الحجم، تم التعامل معها وتفجيرها بمعرفة خبراء المفرقعات وتبين تطابقها لذات العبوات التي انفجرت بالمخزن الكائن بمنطقة اللبيني بالمريوطية بالهرم.