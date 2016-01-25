مصر.. مقتل 3 قيادات إخوانية تورطوا باغتيالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 شباب من قيادات جماعة الإخوان تورطوا في اغتيال ضباط شرطة والقيام بعدة تفجيرات.

وقال مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إنه في إطار ملاحقة العناصر الإخوانية من أعضاء البؤر المسلحة التي تنفذ أعمال عنف واغتيالات تجاه ضباط وأفراد الشرطة بمحافظة بني سويف فقد وردت معلومات تفيد اختباء الإخوانيين الهاربين جابر محمود حسيب إبراهيم (مواليد 15/12/1984، نقاش، ومقيم عزبة كرلس مركز بني سويف)، وشقيقه سيد (مواليد 11/11/1985، نقاش، ومقيم عزبة على راغب مركز بني سويف) وهما عضوان بلجنة العمليات النوعية بمركز بني سويف بأحد الشقق الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، واللذان قاما باغتيال كل من الرائد محمد عصام سرور بمديرية أمن بني سويف، وأمين شرطة دياب عبداللطيف محمد بقطاع الأمن الوطني من خلال إطلاق النيران عليهما حال عودتهما من محل عملهما.

وأضاف أنه تم تقنين الإجراءات وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعاها إلى التعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع الشابين المذكورين، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري وعدد من الطلقات.

وأشار المصدر إلى أنه في ذات الإطار وردت معلومات تفيد باختباء الإخواني الهارب محمد حمدان محمد علي من بني سويف ويعمل مهندسا زراعيا مسؤول لجان العمليات النوعية بقطاع وسط بني سويف التنظيمي بإحدى المزارع الكائنة بمنطقة العلالمة قرية بياض العرب مركز بني سويف.

وقال إنه وحال مداهمة القوات المزرعة فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما دعاها إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع الإخواني محمد حمدان محمد علي، وعثر بجواره على سلاح آلي عيار 7,62×39مم ، وخزينة خاصة به وعدد من فوارغ الطلقات.