مصر.. يوم هادئ في ذكرى ثورة 25 يناير

أعلنت غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصرية، مساء اليوم الاثنين، أن السمة الغالبة في ذكرى 25 يناير هي سير الحياة بشكل طبيعي في مختلف مرافق الدولة، فضلاً عن وجود سيولة مرورية في شوارع العاصمة، مع انتظام حركة المترو في كافة الخطوط، وانتظام حركة القطارات في الوجهين القبلي والبحري، وكافة وسائل النقل البري والنهري.

وجاء ذلك استكمالا لمتابعة حالة الشارع المصري على مستوى محافظات الجمهورية عبر آلياتها المختلفة للرصد والمتابعة وبحضور مندوبين عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضحت غرفة عمليات مركز المعلومات أن حالة من الهدوء سادت كافة الميادين في كل المحافظات باستثناء عدد محدود للغاية (50 إلى 200 شخص) من التجمعات في محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، ومنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ولم تتعد الفترة الزمنية لتلك التجمعات 30 دقيقة، وتم التعامل معها بواسطة قوات الأمن.

وقالت الغرفة إنه بمتابعة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الداعمة للجماعة الإرهابية عن حدوث اقتحام لميدان التحرير، وكذلك وقوع مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن بمنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، تم تأكيد عدم صحة تلك الأنباء.