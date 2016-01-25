مقتل 7 من أنصار بيت المقدس بسيناء

قتلت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء 7 عناصر تابعة لتنظيم بيت المقدس وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء أن أجهزة الأمن رصدت تحركات الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم بيت المقدس، والتي تتكون من 7 مسلحين، أثناء نقلهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف والعبوات الناسفة، لإحدى البؤر الإرهابية بمنطقة جهاد أبو طبل جنوب العريش.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الإرهاب وعناصر الخلية التابعة، انتهت بقتل المسلحين الـ 7، وأكدت المصادر أن المسلحين كانوا يرتدون زيا قريباً من زي القوات المسلحة المصرية، وبحوزتهم 3 قذائف هاون و4 قذائف آر بي جي.

من ناحية أخرى، حلقت مروحيات الأباتشي في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد، وقصفت العديد من مواقع الجماعات التكفيرية بصحراء المنطقة.