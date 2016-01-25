200 مليون دولار من السعودية لتنمية سيناء

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، يوم الأحد، الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على منحة بقيمة 200 مليون دولار لتنمية سيناء، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري للسعودي.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بحزمة الاستثمارات الـبالغ مجموعها 30 مليار ريال سعودي، والتي أعلن عنها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرت مناقشة عدد من الاستثمارات التي يمكن للمستثمرين بالمملكة المشاركة فيها، وتشمل قطاعات الإسكان والكهرباء والبترول، لافتة إلى أن وزير الاستثمار عرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار بمصر لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية.

وأضافت نصر أن الاجتماع التنسيقي الخامس بين مصر والسعودية سيعقد يوم 10 فبراير المقبل بالرياض، على أن يعقبها الحلقة السادسة والأخيرة، التي سيتم خلالها التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وعقد يوم الأحد الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بمقر مجلس الوزراء المصري بالقاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي نائباً لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والنقل والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة التلفزيون، بحضور السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية.

ونص البيان الصادر من الاجتماع يوم الأحد على استمرار إنجاز المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، والموكلة إلى فريق العمل المشكل بموجب محضر الاجتماع الأول للمجلس في مدينة الرياض يوم 2 ديسمبر الماضي.