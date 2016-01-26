السيسي لرئيس الدوما الروسي: مكافحة التطرف أهم أولوياتنا

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السيد سيرغى ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، بالإضافة إلى قيادات مجلس الدوما الروسي وسفير روسيا في القاهرة.

ونقل رئيس مجلس الدوما الروسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي، وأكد على عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين. كما أكد أن روسيا تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ووجه التهنئة بمناسبة إتمام الانتخابات البرلمانية وبدء جلسات مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء مجلس النواب المصري والدوما الروسي.

ومن جانبه أشاد الرئيس السيسي، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بروسيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية مع روسيا خلال الفترة الأخيرة. وطلب نقل تحياته إلى قيادة وشعب روسيا، مشيراً إلى أهمية تدعيم العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك في تعزيز أواصر الصداقة والتواصل الشعبي بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي القائم بين الدولتين في مختلف المجالات.

وقد أكد الجانبان على تطلعهما لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين قريباً، لاسيما في ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام للمواطنين الروس.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رئيس مجلس الدوما على أن روسيا تحرص على التنسيق والتشاور بشكل متواصل مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، وكذا جهود تسوية النزاعات القائمة بالمنطقة.

وقد استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف انتشار الجماعات الإرهابية والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية.