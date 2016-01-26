حكم بحبس إعلامية مصرية 3 سنوات بتهمة ازدراء الإسلام

قررت محكمة جنح الخليفة اليوم الثلاثاء حبس الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وأمرت المحكمة بالتحفظ على المحامي محمد عفيفي، مقيم الدعوى ضد ناعوت تمهيداً لمحاكمته جنائياً، لإهانته هيئة المحكمة والنيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه العديد من الإهانات لناعوت خلال الجلسة.

وكانت نيابة السيدة زينب قد أحالت ناعوت إلى محكمة الجنح، بتهمة ارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية، وهي الأضحية، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جانبها، نفت ناعوت أن يكون هدفها ازدراء الدين، وأكدت أن "ذبح الأضحية يُعد نوعاً من الأذى الذي يحمل استعارة مكنية"، وأضافت أن قولها ذلك كان "على سبيل الدعابة".

يذكر أن فاطمة ناعوت كانت مرشحة لمجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة وخسرت الانتخابات في مرحلة الإعادة.