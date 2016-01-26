رئيس "الدوما" الروسي في زيارة للبرلمان المصري

يقوم رئيس "الدوما" (مجلس النواب الروسي) سيرغي نارشيكين بزيارة مجلس النواب المصري، لتقديم التهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بانعقاد البرلمان وبدء ممارسة مهامه التشريعية.

ويعقد نارشيكين جلسات مع وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب السياسية في المجلس، وممثلين عن النواب المستقلين. في المساء سيحضر دعوة للعشاء مع أعضاء النواب. ومن المقرر أن يحضر غدا الأربعاء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير النقل الروسي، فاليري أوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزارة النقل الروسية قد تحدد خلال أسبوع التدابير الإضافية اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر.

وقال أوكولوف إن "المجموعة المعنية بدراسة إجراءات الأمن والسلامة بالمطارات المصرية التي أرسلناها إلى القاهرة بعد حادثة الطائرة الروسية بوسط سيناء، عادت إلى روسيا، وتعمل حاليا على إعداد تقرير، وعليه سيتم تحديد حجم ونطاق التدابير الإضافية اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر".