مصر وباكستان تبحثان دعم التعاون العسكري بينهما

استقبل الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، الفريق أول رشاد محمود رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الذي يزور مصر حالياً يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من وزارة الدفاع.

وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق الجهود في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون العسكري المتميز بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.